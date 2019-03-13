شكرا لقرائتكم إبراهيم سعيد : أنا أسوء لاعب مصرى فى التاريخ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق إبراهيم سعيد نجم الأهلى والزمالك الأسبق على تغريدة أحد الأشخاص، يرى أنه تم تصنيفه الأسوأ فى مصر بسبب أنه فضل اللعب لنادى الزمالك بالإضافة إلى إنشاء محكمه رياضية خصيصا لمعاقبته، على الرغم من أنه أفضل لاعب مصرى مرتين وأفضل مدافع أفريقى مرتين وأول مصرى يحترف بالبريميرليج، ووصفه بالظاهرة الكرويه وموهبه استثنائية فرضت نفسها على الجميع. وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه بتويتر: "أنا مبسوط بالتصنيف ده لأنى الأسوء.. وأنا فعلا الأسوء".

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