شكرا لقرائتكم مونديال الأندية يثير خلاف بين "فيفا" و "يويفا"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رينهارد جريندل رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم ، اليوم الأربعاء دعمه لخطط التوسع فى كأس العالم للأندية، مشيراً إلى أن أرباح البطولة ستعود بالنفع على مسابقات الدورى والأندية الصغيرة.

ويعقد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في ميامى بعد غد "الجمعة" اجتماعا لمناقشة مقترح بتأسيس بطولة جديدة لكأس العالم للأندية تضم 24 فريقاً وتقام كل أربع سنوات، بجانب تشكيل نسخة عالمية لدوري الأمم الأوروبية ومن المتوقع أن تبدأ البطولتان عام 2021 في حال الحصول على الضوء الأخضر.

وعارض هذه الخطط الاتحاد الأوروبي للعبة وشدد على أن "كافة الشؤون الرياضية والتجارية يجب الكشف عنها بشكل كامل مع مناقشتها مع المساهمين".

وقال جريندل في مقابلة لمحطة دويتشه فيله إن الألمانية: "التوسع في كأس العالم للأندية المؤلفة حالياً من سبعة أندية سينصب في مصلحة كرة القدم".

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وأوضح "ميزة كأس العالم للأندية أن الأرباح ستظل مخصصة لكرة القدم والأندية الصغيرة على وجه التحديد ستستفيد من النسخة الجديدة".

وعن النسخة العالمية لدوري الأمم قال جريندل عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأوروبي وبمجلس "فيفا" إنه لن يحدث تصويت على تأسيسها "خلال المستقبل القريب".

وتابع "لا يمكنني الحكم إن كانت بطولة مربحة للاتحاد الألماني لأننا لا نعرف أي شئ عن الجوانب المالية لها‭ ‬حتى الآن".