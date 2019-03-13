شكرا لقرائتكم النجوم يصعد أزمة لاعب الزمالك للمحكمة الرياضية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم نادي النجوم بشكوى رسمية إلى المحكمة الرياضية يطعن فيه على قرار لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة فى أزمة إنتقال إبراهيم حسن إلى نادي الزمالك.

وكانت لجنة شؤون اللاعبين في اتحاد الكرة قد حكمت بأحقية النجوم في تقاضى 2.5 مليون جنيه، و500 ألف دولار، كجزء من قيمة الصفقة والشرط الجزائي المبرم في عقد ثلاثي بين اللاعب والنجوم والإسماعيلي إبان انتقال اللاعب للدراويش.

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تضمن طعن نادي النجوم، للمحكمة الرياضية رفض الحصول على المبلغ الذى حددته لجنة شئون اللاعبين، وأحقيته فى الحصول على مبلغ أكبر من ذلك.

ولعب إبراهيم حسن في نادي النجوم قبل أن ينتقل إلى الإسماعيلي في 2013 ومنه إلى الزمالك مطلع الموسم الجاري 2018 – 2019.