شكرا لقرائتكم الاتحاد الأفريقى يبرئ طارق حامد من تهمة المنشطات رسميًا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد بوباكاري صديق رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إنه مندهش من الأنباء المتداولة عن العينة التي أخذت من اللاعبين في مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة الخامسة من دور المجموعات بالكونفدرالية والتي انتهت لصالح الزمالك برباعية نظيفة.

وقال بوباكاري صديق في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365":"حتي نحصل علي نتيجة العينات فالأمر يأخذ أسبوع حيث نرسل العينة إلي لوزان فخلال يومين ثم تظهر النتيجة في خلال ثلاثة أيام ثم يكون لدينا التقرير بعد أسبوع وسوف نتسلمه الأسبوع القادم فمن أين آتت تلك الأنباء عن ظهور نتائج لعينات اللاعبين".

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تابع رئيس اللجنة الطبية بالكاف إنه لا صحة لما تردد عن إيجابية عينة طارق حامد لاعب وسط الزمالك موضحا إنه لم يحصل حتي الآن علي نتائج العينات حتي يكون هناك أنباء حولها.

يذكر أن بوباكاري صديق كان متواجدا في المباراة التي جمعت الفريقين في برج العرب وحصل علي العينات الخاصة باللاعبين.