شكرا لقرائتكم مواجهات مثيرة أوروبياً وحاسمة إفريقياً في أيام "فيفا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ستتوقف الأندية عن مشاركتها المحلية والقارية لمدة 9 أيام، بسبب أيام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التي تعود مجددا بعد توقف دام من 20 نوفمبر 2018 على صعيد المباريات الدولية للمنتخبات، تخلله مشاركة 24 فريقا في كأس آسيا خلال الفترة من 5 يناير 2019 لغاية الأول من فبراير الماضي.

وعلى الرغم من خوض فرنسا للتصفيات المؤهلة إلى أمم أوروبا 2020، إلا أن رابطة الدوري الفرنسي جدولت مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في 18 مارس الجاري، وأيضا ذات الأمر بالنسبة للدوري البرتغالي الممتاز الذي يشهد مباراة تونديلا وفييرينسي، بجانب وجود مباراتين في الدوري الأرجنتيني الممتاز لريفر بليت أمام إنديينديتتي ويحل بوكا جونيورز ضيفا على سان مارتن توكومان، فيما تتوقف المسابقات الأوروبية الكبرى "الإنجليزي والإسباني والإيطالي" وذلك لارتباط معظم اللاعبين الدوليين برحلات مختلفة مرتبطة بمشاركات منتخباتهم.

وتبدأ المنتخبات الأوروبية مشوار المنافسة على 24 بطاقة مؤهلة إلى "يورو 2020"، وجدول الاتحاد الأوروبي للعبة مباريات المجموعات الـ 10 خلال الفترة من 21 إلى 26 مارس الجاري، بحيث تلعب أغلبية المنتخبات مباراتين.

فرنسا وكرواتيا في نهائي كأس العالم

وستكون المهمة متفاوتة للمنتخب الأوروبية المتقدمة في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حيث تدشن فرنسا مشوارها أمام مولدوفيا، فيما ستكون المواجهة الثانية أقوى بعض الشيء لبطل كأس العالم 2018 عندما يستضيف منتخب آيسلندا، في حين تلعب كرواتيا الحاصل على المركز الثاني في المونديال أمام أذربيجان والمجر، على أن يخوض المنتخب البلجيكي مواجهة قوية ضد روسيا وأخرى سهلة نسبيا ضد قبرص.

وتعد مباراة منتخبي هولندا وألمانيا الأبرز، في ظل الظروف التي يمر بها المنتخبين على صعيد تذبذب النتائج وحالة عدم الرضا الدائرة حول مستوى المنتخبين، فيما سيكون المنتخب الإنجليزي في اختبار صعب ضد التشيك، وبعدما سيلعب لقاء يمكن أن يكون في متناول الإنجليز ضد مونتنيغرو.

ومن المقرر أن يعود كريستيانو رونالدو إلى صفوف منتخب البرتغال بعدما غاب طيلة الفترة السابقة عقب المونديال الأخير، وذلك لمساعدة زملائه في خوض مباراتين أمام أوكرانيا وصربيا، وتلعب إسبانيا ضد النرويج ومالطا.

Advertisements

كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال

وتتجه الأنظار صوب القارة الأفريقية، عندما تختتم التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2019 المقامة في مصر الصيف المقبل، حيث تبحث عدة منتخبات عن ورقة التأهل في الجولة الأخيرة، بداية من المنتخب الكاميروني الذي يواجه جزر القمر الساعي للتمسك بآخر آماله أيضا في التأهل وإبعاد الورقة الثانية من الكاميرون، وستكون هناك مواجهة فاصلة بين بوروندي والغابون على صعيد المجموعة الثالثة، حيث تحتاج الغابون للفوز من أجل خطف الورقة الثانية، بينما يمنح التعادل بوروندي فرصة الوصول إلى مصر 2019.

وتتصارع ثلاثة منتخبات على ورقة التأهل الثانية في المجموعة الرابعة، وهم "بنين صاحبة السبع نقاط، ويمتلك غامبيا وتوغو 5 نقاط لكليهما، والفرصة مؤاتية أمام بنين لحسم تأهلها دون الدخول في حسابات أخرى، وذلك عن طريق الفوز على توغو، لأن غامبيا ستحل ضيفة على منتخب الجزائر الذي ضمن تأهله".

منتخب غامبيا

وسيكون الفوز الخيار الوحيد المتاح للمنتخب الليبي من أجل التأهل إلى نهائيات القارة السمراء، وذلك عندما تستضيف جنوب أفريقيا والفارق بينهما نقطتين، فيما حسمت نيجيريا أمرها، وتبدو الأوراق مبعثرة في المجموعات "6 و 7 و 11" لأن الجولة الأخيرة ستكشف عن 6 منتخبات متأهلة، خاصة وأنه لم يضمن أحد تأهله، وتعد الجولة الأخيرة بمثابة تحصيل حاصل بالنسبة إلى المجموعتين الثامنة والعاشرة، بعد أن ضمنت منتخبات غينيا وساحل العاج وتونس ومصر التأهل.

ويحتاج المنتخب الأنغولي إلى حسم موقفه بالفوز أو التعادل "مع انتظار تعثر بوركينا فاسو" من أجل نيل الورقة الثانية للمجموعة التاسعة، وتبدو حظوظ تنزانيا وليسوتو متساوية "5 نقاط لكلاهما"، لكن تنتظر تنزانيا مهمة صعبة أمام المتصدر والمتأهل منتخب أوغندا، فيما تعد مهمة ليسوتو أسهل أمام جزر الرأس الأخضر متذيل ترتيب الجموعة "4 نقاط"، والذي بإمكانه التأهل أيضا في حال فوزه في مباراته وخسارة تنزانيا.

المنتخب السعودي في مباراته أمام لبنان ضمن كأس آسيا 2019

واستغلت عدة منتخبات قارة آسيا والأميركتين فترة التوقف الدولية، بخوض تجارب ودية، إلى جانب فرق أوروبية وأفريقية أيضا، التي ترتبط مباراة واحدة في التصفيات، وذلك سعيا لضمان لعب مباراتين خلال فترة أيام "فيفا".

وسيلعب المنتخب السعودي في فترة التوقف الدولية القادمة أمام منتخبي الإمارات في 21 مارس في أبوظبي، وغينيا الاستوائية في 25 من الشهر نفسه في الرياض، وألمانيا أمام صربيا أيضا، وتواجه أميركا فريق الأكوادور، واليابان ضد كولومبيا، والأرجنتين مع فنزويلا والمكسيك مع تشيلي والبارغواي وبيرو، وتتبارى البرازيل وديا مع بنما، وتلعب مصر ضد نيجيريا في تجربة تشهد غياب محمد صلاح نجم ليفربول، ومن أبرز الموجهات العربية لقاء تونس والجزائر.

وتشهد الفترة مواصلة التصفيات المؤهلة إلى كأس أفريقيا تحت 23 عاما، وإقامة التصفيات المؤهلة إلى كاس آسيا للمنتخبات الأولمبية، وجدول "فيفا" فترة التوقف التالية في الفترة من 3 إلى 11 يونيو.