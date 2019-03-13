شكرا لقرائتكم "أجواء مرحة" في أول مران للريال تحت قيادة زيدان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خاض نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم يوم الأربعاء أولى تدريباته تحت قيادة مدربه الجديد، الفرنسي زين الدين زيدان، الذي عاد لمنصب المدير الفني للنادي الملكي قبل يومين.

وقالت صحيفة "أس" الإسبانية إن ريال مدريد بدأ مع زيدان استعداداته لمبارياته الـ 11 المتبقية له حتى نهاية الموسم، والتي ستكون جميعها ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني "الليغا".

وأوضحت الصحيفة أن زيدان عقد اجتماعا مع لاعبيه قبل بدء المران وتجاذب أطراف الحديث معهم في ظل أجواء غلب عليها طابع المرح والهدوء.

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وأشارت "أس" أيضا إلى أن زيدان شارك لاعبي ريال مدريد تدريباتهم بالكرة، ويخوض المدرب الفرنسي أولى مبارياته من على المقعد الفني لريال مدريد يوم السبت المقبل عندما يستضيف فريقه منافسه سيلتا فيغو، الذي كان آخر فريق واجهه زيدان في بطولة الدوري الإسباني قبل رحيله في العام الماضي.

ويذكر أن ريال مدريد فاز بتلك المباراة بسداسية نظيفة، قبل أن يخوض بعدها بأيام قليلة نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا ويتوج بها على حساب ليفربول الإنجليزي.

وغاب عن التدريب الأول لزيدان مع ريال مدريد كل من فينيسيوس جونيور ولوكاس فازكيز وداني كارفاخال الذين لم يتعافوا بعد من إصاباتهم.