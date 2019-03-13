شكرا لقرائتكم خبر عن الأفريقي يعلن موعد طرح وأسعار تذاكر مباراة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة الأفريقى التونسى، طرح تذاكر مباراة فريقه ضد الإسماعيلى بدورى أبطال أفريقيا، غدًا الخميس. وبدأ الدراويش معسكرهم المغلق بعدما وصل إلى مطار قرطاج ظهر الأربعاء استعدادًا لهذه المباراة التى تأتى فى ختام جولات المجموعة الثالثة بالبطولة الأفريقية. وحدد النادى التونسى، الملعب الأوليمبى بالمنزه لبيع تذاكر المواجهة (40 ألف) بداية من التاسعة صباح غدًا الخميس بتوقيت القاهرة حتى الواحدة ظهر السبت المقبل. Advertisements جاءت أسعار التذاكر على النحو التالى بالعملة المصرية . * الدرجة الثالثة بـ ” 50 جنيه “، الدرجة الثانية بـ ” 75 جنيه “. * المقصورة العلوية بـ ” 125 جنيه “، المقصورة الأمامية بـ ” 150 جنيه و200 جنيه “، المقصورة الرئيسية بـ ” 500 جنيه “

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