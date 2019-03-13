شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لاسارتى "بياخد البركة" من جوزيه قبل مواجهة الساورة المصيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلي، بلقطة طريفة فور مقابلة الساحر البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للشياطين الحمر، فى ملعب التتش بالجزيرة.

لاسارتى قام بالمسح بيديه على كتفى الأسطورة البرتغالية فى مشهد طريف تباركًا به وأملا في تحقيق نجاحات تضاهي التي حققها جوزيه مع الفريق الأحمر، ثم عقد الثنائى جلسة خاصة على هامش مران الفريق الذى أقيم اليوم.

وحرص جوزيه على التواجد في المران لدعم ومؤزاة الفريق قبل المباراة الهامة والمرتقبة أمام شبيبة الساورة الجزائري.

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وصافح جوزيه محمود الخطيب رئيس النادى والمتواجد فى المران ولاعبي الأهلي الذين حرصوا على استقباله بحفاوة.

ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.