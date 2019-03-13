يلا شوت Liverpool محمد صلاح .. بث مباشر ليفربول وبايرن ميونيخ.. الاسطورة كورة ستار مشاهدة مباراة...

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ يلا شوت| كورة لايف | كورة ستار | كول كورة ليفربول محمد صلاح وبايرن ميونيخ، يبحث ليفربول والنجم محمد صلاح عن تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة العودة لدور ال16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك عندما يواجه فريق بايرن ميونيخ في يومنا الأربعاء 13-3-2019.

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مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بث مباشر



