beIN مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر يلا شوت الجديد yalla shoot HD كورة لايف رابط...

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يلا شوت الآن بث مباشر مباراة ليفربول اليوم Kora live بث مباشر مباراة ليفربول وبايرن ميونخ مشاهدة مباراة ليفربول والبايرن اليوم يلا شوت كورة أون لاين بث مباشر ليفربول، وقد أكد كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أن ليفربول يجب أن يتحلي بالحماسة والشجاعة الكافية لتقديم أقصى ما يمتلكون ليتمكنوا من اقصاء بايرن ميونخ الذي عندما يكن في أفضل حالاته فانه من الصعب التغلب عليه، ولكنه يرى أن البايرن سيلعب غدا للهجوم وهو ما يعطي مساحة للريدز للانطلاق وخطف هدف.

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سيتم اضافة البث قبل المباراة بقليل