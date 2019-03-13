يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر يلا شوت حصري yalla shoot | يلا شوت | كورة لايف...

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر يلا شوت حصري yalla shoot | يلا شوت | كورة لايف beIN SPORTS، ينتظر عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم مباراة من العيار الثقيل تجمع ما بين فريق ليفربول وفريق بايرن ميونخ، وذلك ضمن إطار منافسات إياب دور السادس عشر من دوري أبطال أوروبا، لنتعرف من خلال هذا المقال عن توقيت انطلاق اللقاء والقنوات الناقلة لها، رابط الاسطورة بث مباشر مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اونلاين.

مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر

مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر اليوم ضد وبايرن ميونخ، يدخل فريق ليفربول وعيناه على الفوز بمشاركة اللاعب المصري محمد صلاح، وقد تعادل الفريقين في اللقاء الذي جمع بينهم على ملعب الإنفليد، ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 73 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن فريق مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الانجليزي.

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر اون لاين بدون تقطيع ، أما عن فريق بايرن ميونخ فأنه يدخل اللقاء وأمله الوحيد حصد نقاط تأهله لدور ال16، جدير ذكره أن النادي قد أعلن عن عودة الفرنسي كينغسلي كومان، ويحتل البايرن المركز الأول برصيد 57 نقطة في جدول ترتيب الدوري الألماني.

موعد مباراة ليفربول وبايرن ميونخ

وينطلق اللقاء اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة الثانية عشر بتوقيت الإمارات، على أن تقوم قناة بي ان سبورت 1 Bein sport ببث اللقاء على شاشتها.

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ