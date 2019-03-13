بث مباشر بدون تقطيع.. ليفربول × بايرن ميونخ (دوري أبطال أوروبا)

كتب: ضياء السقا
يحل ليفربول الإنجليزي، المحترف بصفوفه النجم المصري محمد صلاح، ضيفا ثقيلا على بايرن ميونخ الألماني، في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، على استاد "أليانز أرينا"، في إطار منافسات إياب دور الـ16بدوري أبطال أوروبا.
وكان لقاء الذهاب في إنجلترا قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.
ويحتاج ليفربول للتعادل الإيجابي، أو الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل.
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