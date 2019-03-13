مصدر بالزمالك لمصراوي: كاف لم يخاطبنا بشأن "عينة إيجابية" لطارق حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

نفى مصدر مسؤول بالجهاز الإداري لنادي الزمالك، وصول أي إخطار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن العينة الخاصة بطارق حامد لاعب وسط الفريق.

وتناولت تقارير إعلامية، اكتشاف اللجنة الطبية بالاتحاد الأفريقي لعينات إيجابية فيما يخص كشف المنشطات لمباريات بدوري الأبطال والكونفيدرالية، وتم ذكر اسم طارق حامد لاعب الزمالك.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي: "هذا النوع من القضايا من المفترض أن يتم الإعلان عنه مباشرة من خلال كاف بشكل رسمي، فهناك إجراءات تتبع سواء بإيقاف اللاعب أو أمور تخص التظلم بجانب أن تحليل العينة يأخذ بعض الوقت".

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وتابع المصدر:"فيما يخص نادي الزمالك لم يصل لنا حتى الأن أي اخطار من الاتحاد الأفريقي يُفيد بوجود عينات إيجابية تخص أي لاعب من الفريق، سواء طارق حامد أو غيره".

وشدد المصدر ذاته أنه حال ثبوت وجود حالات لتعاطي المنشطات أو عينات إيجابية الكاف يقوم بالإعلان مباشرة والكاف لم يعلن أي أمر بعد، ولا نعلم مصدر تلك الشائعة".

يُذكر أن الثنائي طارق حامد وعماد السيد تم اختيارهما بعد مباراة الفريق أمام جورماهيا الكيني والتي انتهت بفوز الزمالك برباعية نظيفة، للخضوع لكشف المنشطات عقب انتهاء المباراة.