عبدالغني: تم الاستقرار على 6 ملاعب لأمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبدالباسط:

أكد مجدي عبدالغني عضو اتحاد الكرة المصري والمشرف على لجنة الملاعب الخاصة بكأس أمم أفريقيا 2019، أن لجنة التفتيش الخاصة بالاتحاد الأفريقي "كاف" حددت الملاعب النهائية المستضيفة للمسابقة.

وأشار عبدالغني في بيان إعلامي، إلى أن لجنة التفتيش حددت ملاعب القاهرة، السلام، الدفاع الجوي، الإسكندرية، السويس والإسماعيلية لاستضافة البطولة.

وقال المشرف على لجنة الملاعب:"الملاحظات التي دونتها اللجنة فنية وجارٍ العمل عليها لكي تظهر الاستادات في أجمل صورة، فهي ملاحظات سهلة وبسيطة".

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وأكمل: "ستاد الإسماعيلية طالبت اللجنة بتوسيع ممرات دخول اللاعبين ومرآب سيارات المقصورة الرئيسية، أما السويس فكانت الملاحظة عليه، توسيع ممر دخول حافلات اللاعبين للملعب".

وأضاف: "ستاد الإسكندرية كانت الملاحظة، تجهيز غرف الحكام واللاعبين، وهي الغرف الجديدة التي تم بناؤها مؤخرًا".

وأردف: "ستاد القاهرة جارِ العمل عليه ليظهر في أجمل صورة، أما السلام فلا ينقصه سوى تجديد غرف خلع الملابس والمراحيض، فيما لم تدون أي ملاحظة على ستاد الدفاع الجوي".

واختتم: "طبقًا لقرار لجنة التفتيش، فإن الملاعب الستة المستضيفة لكأس الأمم هي القاهرة، السلام، الدفاع الجوي، الإسكندرية، الإسماعيلية والسويس".