صدق أو لا تصدق.. زيدان يتقاضى مع ريال مدريد نصف راتب سيميونى

كتب ـ إسلام مسعود

كشفت تقارير صحفية عن التفاصيل المالية الخاصة بعقد الفرنسى زين الدين زيدان بعد عودة إلى تدريب فريق ريال مدريد الأسبانى خلفاً للأرجنتينى سانتياجو سولاري.

أشارت شبكة "الكونفيدينشال ديجيتال" الإسبانية، إلى أن راتب الفرنسى زين الدين زيدان فى عقده الجديد مع ريال مدريد بعد عودته إلى تدريب الملكى خلفاً لسانتياجو سولاري يبلغ 12 مليون يورو سنوياً.

أوضحت الشبكة، أنه من بين وسائل الإقناع التى اتبعها فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد مع الفرنسى زين الدين زيدان لتدريب المرينجى من جديد، زيادة قيمة عقده الذى سيمتد حتى يونيو 2022...