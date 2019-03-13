لاعب ليفربول السابق: ماني سيساعد صلاح على العودة للتألق

كتب: محمد همام
أوضح جيمي ريدناب لاعب ليفربول السابق، أن بإمكان نجم الريدز محمد صلاح على العودة للتألق من جديد في ظل غيابه عن التسجيل خلال المباريات الأخيرة.
ريدناب (45 عامًا) قال في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية :"الموسم الماضي كان التركيز يدور حول محمد صلاح فقط، المنافسون كان يعتمدوا على خطة إيقاف صلاح سيتوقف وقتها ليفربول".
وتابع :"المنافسون أصبحوا لا يتحملوا هذه الفكرة الآن نظرًا للمستوى الذي يقدمه السنغالي ساديو ماني هذا الموسم مع ليفربول فقد سجل 8 أهداف في 2019 ما يساوى مجموع أهداف صلاح وروبرتو...
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