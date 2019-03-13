قبل مواجهة البايرن.. تريزيجيه يوجه رسالة لصلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

وجه المحترف المصري محمود حسن "تريزيجيه" لاعب قاسم باشا التركي، رسالة لنجم ليفربول وزميله في المنتخب الوطني محمد صلاح قبل مواجهة الريدز المرتقبة أمام ليفربول.

تريزيجه كتب في تغريدة عبر صفحته الشخصية "تويتر" ظهر اليوم :"حظًا سعيدًا الليلة.. أنا واثق أنك ستفعلها لأنك الأفضل".

ويستعد ليفربول لمواجهة بايرن ميونيخ، الليلة ضمن إياب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا في مباراة يحتاج فيها الريدز لنتيجة التعادل الإيجابي أو الفوز لمواصلة مشواره الأوروبي بعد انتهاء لقاء الذهاب في الآنفيلد بنتيجة التعادل السلبي.

ويعاني صلاح من غياب تسجيله للأهداف مع ليفربول سواء محليًا أو قاريًا حيث كانت آخر أهدافه بشكل عام أمام بورنموث في لقاء جاء ضمن الجولة 26 من الدوري الإنجليزي ليغيب بعدها عن التسجيل أمام الرباعي مانشستر يونايتد وواتفورد وإيفرتون وبيرنلي بالدوري بجانب مباراة البايرن بأوروبا.