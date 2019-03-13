كاف يختار هدف لاعب الإسماعيلي ضمن الأفضل بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" هدف عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي أمام مازيمبي الكونغولي ضمن أفضل خمسة أهداف بعد انتهاء مباريات الجولة الخامسة.
وكان عبد الرحمن مجدي سجل هدف التعادل للإسماعيلي أمام مازيمبي في لقاء أقيم الجمعة الماضي ضمن الجولة الخامسة عن المجموعة الثالثة بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.
"كاف" اختار أيضًا هدف يحيى شريف لاعب شبيبة الساورة الجزائري والذي سجله أمام سيمبا التنزاني ضمن مباريات المجموعة الرابعة.
كما جاء هدف ليبوهانج مابو لاعب فريق صن داونز في شباك لوبي ستارز النيجيري ضمن الأفضل في المباراة التي جاءت ضمن منافسات المجموعة الأولى.
وشهدت مباراة أورلاندو الجنوب إفريقي وبلاتينيوم ستارز بطل زمبابوي على أفضل أهداف الجولة بواقع هدفين.
واختار "كاف" هدف رانسوم بافاري لاعب الفريق الزمبابوي الثاني بجانب هدف أوجستين مولينجا لاعب فريق أورلاندو الجنوب إفريقي.
جدير بالذكر أن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بمسابقة دوري أبطال إفريقيا ستقام يوم السبت المقبل وستنتهي في نفس اليوم.
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