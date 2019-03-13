مايك تايسون يقتحم السينما المصرية.. ومبلغ خيالي يدفعه السبكي في أسبوع فقط

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يسعى نجم الملاكمة العالمي، الأمريكي مايك تايسون، لاقتحام مجال السينما العربية لأول مرة، من خلال مشاركته في فيلم مصري.

المنتج المصري محمد السبكي، تعاقد مع تايسون، للمشاركة في بطولة فيلم “حملة فرعون”، المقرر طرحه بدور العرض السينمائي في عيد الفطر المبارك.

ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية، يبدأ مايك تايسون تصوير أول مشاهده في الفيلم 19 مارس الجاري، حيث يصل القاهرة يوم 17 مارس، ثم يستعد للتصوير مع أبطال الفيلم مباشرة، بصحبة السبكي والمخرج وباقي فريق العمل.

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فيلم “حملة فرعون” بطولة عمرو سعد ومحمود عبد المغني، وروبي، والإيطالية مايا، ومحمد لطفي ورامز أمير، من إخراج رؤوف عبد العزيز، وتأليف كريم حسن بشير، وإنتاج محمد السبكي.

مايك تايسون هو ملاكم أمريكي، ملقب بـ”الرجل الحديدي”، حصل على لقب بطل للعالم للوزن الثقيل للمحترفين وهو في عمر 20 عاما.. ويجسد دور أحد أفراد رجال عمرو سعد، في حملته ليواجهوا العصابات.

كان قد تردد أن تايسون سيتقاضى 750 ألف دولار نظير مشاركته في الفيلم، حيث اتفق السبكي مع مدير أعمال الملاكم الأمريكي على وجوده في مصر لمدة أسبوع.