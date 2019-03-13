زوجة دانيال براين تعلن اعتزالها المصارعة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجات نجمة المصارعة الحرة، بيري بيلا بطلة الديفاز السابقة، جمهورها بإعلانها اعتزالها المصارعة، وذلك خلال حلقة جديدة من برنامج “توتال ديفاز”.

بيري بيلا قررت اعتزال المصارعة الحرة بشكل رسمي، مبررة ذلك القرار بأنه لأسباب عائلية.. مشيرة إلى أنها تريد التفرغ لأسرتها وزوجها دانيال براين، وابنتها.

زوجة المصارع دانيا براين، اشارت إلى أنها على استعداد لإنجاب الطفل الثاني، ولذلك فهي تريد المزيد من التركيز على عائلتها.. موضحة أنها قررت الاعتزال عقب عرض “إيفولوشن” لسيدات المصارعة والذي أقيم في أكتوبر الماضي.

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المصارعة بيري بيلا كانت قد انضمت لشقيقتها نيكي بيلا في مواحهة روندا روزي على لقب “سيدات الرو” في عرض “إيفولوشن”.

دانيال براين بعد حصوله على لقب الـ WWE وبطل العالم في “ريسلمانيا 30” كان قد أعلن زفافه على الجميلة بيري بيلا، وذلك في حفل أقيم في ولاية أريزونا الأمريكية.. واتسم بطقوس بسيطة حيث حضر مجموعة من أصدقاء العروسين وأقاربهما.

يشار إلى أن دانيال براين كان متزوجاً من المصارعة “آي جي” من قبل.