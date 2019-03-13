الملاكم الروسي حبيب نورمحمدوف يزور المسجد الأقصى.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أجرى المصارع الروسي حبيب نور محمدوف، بطل العالم للوزن الخفيف بالفنون القتالية المختلطة “UFC” جولة عربية في منطقة الشرق الأاوسط، زار خلالها عدة مناطق.

بداية الزيارة كانت مع العاصمة الأردنية عمان، حيث تواجد نور محمدوف في صالة “الأمير حمزة”، كما التقى خلال زيارته للأردن، بعض أفراد العائلة الملكية، ومنهم ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.. شارك صورة له مع ولي العهد الأردني، وكتب تعليقا عليها قال فيه: إنه تشرف بلقائه.

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المصارع الشرس، حرص أيضا على زيارة المسجد الأقصى في القدس، والتقط صورة أمامه، شاركها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.. كما زار محمدوف أيضا المغرب ودبي، وشارك معجبيه صورة له من هناك.

حبيب نورمحمدوف، كان قد التقى مؤخرا ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وشارك صورة له معه، وشكره على ضيافته له، وقال له إنه سينتظر لقائه في جمهورية داغستان.

المصارع الروسي، نال شهرته الواسعة، بعد تمكنه من هزيمة بطل “UFC”، كونور ماكجريجور، في مدينة لاس فيجاس الأمريكية، في مفاجأة مدوية لكل معجبيه، واقتنص منه بطولة العالم في “الوزن الخفيف”، في بطولة “UFC 229”.