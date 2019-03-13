- 1/3
- 2/3
- 3/3
انت الان تتابع جوزيه يساند لاعبي الأهلي قبل موقعة شبيبة الساورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٣ مارس ٢٠١٩ - ١٢:١٢ م
مانويل جوزيه - محمود الخطيب
حرص الثنائي محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والبرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للقلعة الحمراء، على حضور مران الفريق، اليوم الأربعاء، على ملعب مختار التتش، من أجل الاطمئنان على استعدادات الفريق، وتحفيز اللاعبين قبل لقاء شبيبة الساورة الجزائري، السبت المقبل، في ختام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا (2018- 2019)، والذي يسعى خلاله المارد الأحمر إلى تحقيق الفوز على شبيبة الساورة، لضمان التأهل لربع النهائي متصدرًا المجموعة الرابعة، التي تضم فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني.
وعقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي، جلسة مع لاعبي فريقه قبل انطلاق المران، وحرص لاساتي على الحديث مع لاعبيه عن أهمية المباراة المقبلة أمام شبيبة الساورة، وواجبات كل لاعب في اللقاء، وضرورة تحقيق الفوز؛ لضمان التأهل للدور ربع النهائي من دوري الأبطال. وظهر لاسارتي غاضبًا ومنفعلا
وعقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي، جلسة مع لاعبي فريقه قبل انطلاق المران، وحرص لاساتي على الحديث مع لاعبيه عن أهمية المباراة المقبلة أمام شبيبة الساورة، وواجبات كل لاعب في اللقاء، وضرورة تحقيق الفوز؛ لضمان التأهل للدور ربع النهائي من دوري الأبطال.
وظهر لاسارتي غاضبًا ومنفعلا خلال التدريبات، حيث أوقف المران أكثر من مرة، لتصحيح بعض الأخطاء، محذرًا من تكرارها أمام الساورة. وانتقد لاسارتي أيضا الإيقاع البطيء في تحضير الهجمات، وطالب لاعبيه بضرورة التحرك بدون كرة.
وتحفظ المدرب الأوروجوياني على بعض سلبيات رمضان صبحي، وحسين الشحات، ووليد أزارو، وجونيور أجاي، مطالبًا بالفاعلية بشكل أكبر على المرمى.
كانت هذه تفاصيل خبر جوزيه يساند لاعبي الأهلي قبل موقعة شبيبة الساورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.