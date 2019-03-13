انت الان تتابع جوزيه يساند لاعبي الأهلي قبل موقعة شبيبة الساورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٣ مارس ٢٠١٩ - ١٢:١٢ م

مانويل جوزيه - محمود الخطيب

حرص الثنائي محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والبرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للقلعة الحمراء، على حضور مران الفريق، اليوم الأربعاء، على ملعب مختار التتش، من أجل الاطمئنان على استعدادات الفريق، وتحفيز اللاعبين قبل لقاء شبيبة الساورة الجزائري، السبت المقبل، في ختام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا (2018- 2019)، والذي يسعى خلاله المارد الأحمر إلى تحقيق الفوز على شبيبة الساورة، لضمان التأهل لربع النهائي متصدرًا المجموعة الرابعة، التي تضم فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني.

وعقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي، جلسة مع لاعبي فريقه قبل انطلاق المران، وحرص لاساتي على الحديث مع لاعبيه عن أهمية المباراة المقبلة أمام شبيبة الساورة، وواجبات كل لاعب في اللقاء، وضرورة تحقيق الفوز؛ لضمان التأهل للدور ربع النهائي من دوري الأبطال. وظهر لاسارتي غاضبًا ومنفعلا

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