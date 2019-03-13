مران الأهلي.. غياب الشناوي وتأهيل فتحي وسليمان

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١٣ مارس ٢٠١٩ - ١٢:١٤ م

مران الأهلي

أدى حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب على هامش مران الفريق الأحمر الجماعي، اليوم الأربعاء، والمقامة على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة، استعدادا لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يعاني فتحي من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية، تعرض لها خلال مباراة الأهلي أمام بتروجت، ولم يتمكن من استكمال اللقاء، حيث سيغيب لمدة 6 أسابيع.

كما واصل وليد سليمان، لاعب الفريق، أداء البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة على هامش مران الفريق الأحمر اليوم، ويعاني سليمان من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، تعرض له في مباراة شبيبة الساورة في شهر يناير الماضي. وخاض سليمان تدريبات مكثفة اليوم، تحت قيادة حسين عبد الدايم، مساعد مخطط أحمال الفريق. وتغيب

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