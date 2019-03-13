هل يعاقب رونالدو بسبب احتفاله «المثير»؟

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١٣ مارس ٢٠١٩ - ١١:٠٨ ص
كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، قد يواجه عقوبة مُماثلة من الاتحاد الأوروبي (اليويفا) بعد احتفاله المثير بتأهل «السيدة العجوز» إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على حساب أتلتيكو مدريد، في المباراة التي اُقيمت بينهما، أمس الثلاثاء، في إياب دور الـ16 «الشامبيونزليج»، بعد ثلاثية الدون البرتغالي التي أهلت الـ«بيناكو نيري»، حيث لم يستفد الروخي بلانكوس من فوزه ذهابًا بثنائية في «واند متروبوليتانو»، وسقط إيابًا في «أليانز ستاديوم».
وظهر «صاروخ ماديرا» أمام الكاميرات، وهو يحتفل بشكل غريب، مع جماهير يوفنتوس، مثل احتفال «دييجو سيميوني» المدير الفني لأتلتيكو مدريد، وذكرت صحيفة «الموندو ديبورتيفو» الإسبانية، أن السر وراء احتفال رونالدو الغريب هو تعرضه لانتقادات لاذعة في مباراة الذهاب من جماهير أتلتيكو
وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو قد يواجه عقوبة من الاتحاد الأوروبي، مثلما حدث مع الأرجنتيني سيميوني، والذي تم تغريمه 20 ألف يورو، بسبب احتفاله المثير للجدل أمام يوفنتوس في المباراة التي جمعت بين الفريقين 20 فبراير الماضي، بعد الهدف الأول لفريقه والذي أحرزه خيمينيز في الدقيقة 78 من أحداث الشوط الثاني قبل أن يضيف دييجو جودين الهدف الثاني في الدقيقة 83.
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