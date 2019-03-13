انت الان تتابع هل يعاقب رونالدو بسبب احتفاله «المثير»؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٣ مارس ٢٠١٩ - ١١:٠٨ ص

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، قد يواجه عقوبة مُماثلة من الاتحاد الأوروبي (اليويفا) بعد احتفاله المثير بتأهل «السيدة العجوز» إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على حساب أتلتيكو مدريد، في المباراة التي اُقيمت بينهما، أمس الثلاثاء، في إياب دور الـ16 «الشامبيونزليج»، بعد ثلاثية الدون البرتغالي التي أهلت الـ«بيناكو نيري»، حيث لم يستفد الروخي بلانكوس من فوزه ذهابًا بثنائية في «واند متروبوليتانو»، وسقط إيابًا في «أليانز ستاديوم».

وظهر «صاروخ ماديرا» أمام الكاميرات، وهو يحتفل بشكل غريب، مع جماهير يوفنتوس، مثل احتفال «دييجو سيميوني» المدير الفني لأتلتيكو مدريد، وذكرت صحيفة «الموندو ديبورتيفو» الإسبانية، أن السر وراء احتفال رونالدو الغريب هو تعرضه لانتقادات لاذعة في مباراة الذهاب من جماهير أتلتيكو