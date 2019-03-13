«دوبرمان».. منقذ البرسا وملك تريند القميص رقم 1

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يحتفل نجم الكرة الهولندية السابق، إدجار ديفيدز، بعيد ميلاده اليوم، ذلك اللاعب الذي اشتهر بارتداء النظارات في الملاعب، إلى جانب ارتداء القميص رقم 1

من يعشق الكرة الهولندية وما أفرزته من أساطير عبر تاريخها الطويل، لا يمكن أن ينسى اللاعب ذا الشعر المضفر الطويل صاحب السرعة الكبيرة والمهارة العالية، والتسديدات الصاروخية، الذي اشتهر بـ"رجل النظارات"، بعدما ارتدى النظارة السوداء الشهيرة داخل الملعب. إنه إيدجار ديفيدز، المتوج بكل الألقاب الممكنة مع أياكس، وبطل الدوري الإيطالي مع يوفنتوس، وأحد أفراد الجيل الذهبي للمنتخب الهولندي، الذي حل رابعًا في مونديال فرنسا 1998، ويحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ46.

ديفيدز والقميص رقم 1 للاحتفال بميلاد ديفيدز، سنعود إلى الوراء لواحدة من مغامراته العديدة، تلك التي قرر خلالها الانتقال إلى فريق بارنيت الناشط في دوري الدرجة الثانية الإنجليزية، كي يشرف على تدريب الفريق، إلى جانب العودة من الاعتزال، واللعب مع الفريق. بدأ ديفيدز مهمته الفنية مع بارنيت في وسط موسم 2012-

ديفيدز والقميص رقم 1 للاحتفال بميلاد ديفيدز، سنعود إلى الوراء لواحدة من مغامراته العديدة، تلك التي قرر خلالها الانتقال إلى فريق بارنيت الناشط في دوري الدرجة الثانية الإنجليزية، كي يشرف على تدريب الفريق، إلى جانب العودة من الاعتزال، واللعب مع الفريق. بدأ ديفيدز مهمته الفنية مع بارنيت في وسط موسم 2012- 2013، لكنه لم يتمكن من مساعدة الفريق للهروب من مناطق الهبوط. وفي الموسم التالي اتخذ ديفيدز قراره الغريب بارتداء القميص رقم 1 مع الفريق، وهو الرقم الذي تخصصه كل الأندية تقريبا لحارس المرمى، ولكنه رأى أنه سيرتدي هذا الرقم كي يفتح الباب أمام باقي اللاعبين لارتداء هذا الرقم في المستقبل. ويبدو أن نهج ديفيدز مع الفريق لم يحظَ بالنجاح الذي توقعه على الرغم من قراره بارتداء شارة القيادة، فبعد 4 شهور فقط من بداية الموسم، قرر الاعتزال بعدما تحصل على البطاقة الحمراء الثالثة له خلال الموسم. Advertisements وقال ديفيدز عندما اتخذ قرار الاعتزال: "الجميع يتصيد لي الأخطاء، ولن أواصل اللعب ما دمتم تريدون أن تنزعوا أجواء المرح من اللعبة، أرغب في أن يبلي الفريق البلاء الحسن، وإذا نظرت إلى البطاقات الحمراء التي تحصلت عليها، ستجد أن هناك بطاقات مستحقة، وأخرى مبالغ بها للغاية، ومن الصعب إكمال مهمتي عندما يتخذ الحكام الكثير من القرارات الخاطئة ضدك".

ولم يمر سوى شهر واحد على قرار اعتزاله، حتى قررت إدارة بارنيت إنهاء التعاون مع ديفيدز، في واحدة من المغامرات الشهيرة لنجم الكرة الهولندية. إنقاذ

في يوم 17 يناير من عام 2004، كان برشلونة على موعد مع استقبال أتلتيك بلباو في ملعب الكامب نو، وحينها كان البرسا في المركز السابع بجدول ترتيب إنقاذ برشلونة في يوم 17 يناير من عام 2004، كان برشلونة على موعد مع استقبال أتلتيك بلباو في ملعب الكامب نو، وحينها كان البرسا في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني ، وكانت الأمور تسير بصورة سيئة للغاية مع فرانك ريكارد، في موسمه التدريبي الأول مع العملاق الكتالوني. وقبل بداية ذلك الموسم، فشل برشلونة في التعاقد مع النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام، ولكنه تعاقد مع مواهب بارزة من رونالدينيو وريكاردو كورايزما، إلا أن تلك الصفقات لم تساعد ريكارد. وخسر برشلونة في شهر ديسمبر من ريال مدريد في الكلاسيكو، وتراجع إلى المركز الـ11 في جدول الترتيب، وبات ريكارد مهددا بقوة بالإقالة، ليرى المدرب الهولندي أنه بحاجة إلى التعاقد مع متوسط ميدان مقاتل يبث الروح في الفريق.

في ذلك التوقيت قرر يوفنتوس التعاقد مع ستيفان أبياه، وبات إيدجار ديفيدز لا يجد مكانا له مع السيدة العجوز، ليقرر ريكارد استغلال هذا الأمر والتعاقد مع اللاعب الملقب بـ"دوبرمان"، ليكون في وسط ميدان برشلونة على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور، إلى جانب كل من تشافي وفيليب كوكو. مرحبًا بديفيدز في برشلونة، فتأثير النجم الهولندي شعر به الجميع سريعا، فلم تعد الفرق قادرة على مواجهة البرسا. فبعد وصول ديفيدز، حقق برشلونة الفوز في 8 مباريات، قبل أن يأتي الاختبار الأكبر بمواجهة ريال مدريد في البيرنابيو، وحينها فاز البرسا بنتيجة 2-1، وأنهى البرسا الموسم في المركز الثاني خلف البطل فالنسيا، وضمنوا التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. ومع ديفيدز، حقق برشلونة الفوز في 14 مباراة، وخسروا لقاءين، وتعادلوا في 3 مواجهات أخرى، ليصبح واحدًا من أفضل اللاعبين المعارين الذين تعاقد برشلونة معهم طوال تاريخه.

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