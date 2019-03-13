انت الان تتابع رونالدو الفائز الأكبر من طلاق ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:خالد الفوي ١٣ مارس ٢٠١٩ - ٠١:٠٦ م

كريستيانو رونالدو وريال مدريد، كان ذلك هو الزواج المثالي بين الطرفين، اللذين نجحا معًا في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات في غضون 5 أعوام، ووصلا إلى نصف نهائي المسابقة 8 مواسم على التوالي، واحتفلا معًا بالعديد من الليالي الأوروبية الساحرة وحفلات الكرة الذهبية، إلا أن تلك العلاقة انتهت الصيف الماضي بعد السيطرة التامة على الكرة الأوروبية، وأتت بوادر هذا الطلاق بتأكيدات من رونالدو نفسه في نهائي كييف، قبل أن يتم الإعلان رسميا عن الطلاق، والآن وبعد مرور 8 أشهر عن هذا الانفصال، من الفائز من ذلك الطلاق؟

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افتقد ريال مدريد الأهداف والأمل والقائد والروح، وهي كلها عناصر، تمتع بها رونالدو في الريمونتادا التي قام بها يوفنتوس أمس على حساب أتلتيكو مدريد، بالفوز 3-0 بعد الخسارة بهدفين دون رد، في ليلة ذكرت جماهير الريال بهاتريك رونالدو نفسه في فوز ريال مدريد على أتلتيكو بثلاثية في الطريق إلى نهائي نسخة 2017،