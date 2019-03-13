انت الان تتابع جوارديولا: أتمنى خروج ليفربول.. ولسنا ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أصبح مانشستر سيتي ثالث فريق إنجليزي يتأهل إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.. وكان مانشستر يونايتد وتوتنهام قد تأهلا في وقت سابق إلى ربع النهائي

أعرب بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن سعادته بفوز فريقه الكبير على شالكه، بنتيجة (7-0)، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وبلوغ ربع نهائي البطولة. وقال جوارديولا في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية "BBC": "كانت نتيجة جيدة، أنا سعيد بالتأهل، لم نبدأ المباراة بشكل جيد، كنا متوترين قليلا، لكن بعد تسجيل الهدف الأول ظهر اللاعبون على طبيعتهم، وكانت مباراة صعبة على شالكه.. أعلم بشعور مدرب شالكه الآن، هو شعور غير جيد مطلقا، نحن نجحنا في الحفاظ على مستوانا رغم أن لدينا العديد من اللاعبين المصابين".

وتابع مدرب مانشستر سيتي: "على اللاعبين مواصلة التنافس مع بعضهم بعضا من أجل حجز مكان في التشكيلة الأساسية. الجميع يريد اللعب، وكلهم يحاولون الدخول في التشكيلة". وبشأن توقعه لنسبة فوز فريقه بدوري الأبطال، أجاب بيب جوارديولا: "لقد ربحت لقبين مع برشلونة، وخسرت 7 مرات، أنا لست ريال مدريد، سنواصل المحاولة،

وتابع مدرب مانشستر سيتي: "على اللاعبين مواصلة التنافس مع بعضهم بعضا من أجل حجز مكان في التشكيلة الأساسية. الجميع يريد اللعب، وكلهم يحاولون الدخول في التشكيلة". وبشأن توقعه لنسبة فوز فريقه بدوري الأبطال، أجاب بيب جوارديولا: "لقد ربحت لقبين مع برشلونة، وخسرت 7 مرات، أنا لست ريال مدريد، سنواصل المحاولة، وهذا كل ما أستطيع قوله". وفيما يخص استخدام تقنية الفيديو (VAR)، قال مدرب مانشستر سيتي: "على الحكام أن يتخذوا القرار بشكل أسرع، احتُسبت علينا ركلتا جزاء بسبب تقنية الفيديو في ألمانيا، لكنها تحقق العدالة، وهذا ما نريده جميعا". وأردف بيب جوارديولا: "أتمنى أن يتم استخدامها (التقنية) في البريميرليج الموسم المقبل، أنا سعيد بوجودها، لكن أريد أن تتطور أكثر لتكون أسرع، وأحب تأهل الفرق التي تفوز عن استحقاق. في بعض الأحيان لا تتأهل بسبب قرارات خاطئة، هذه التقنية تساعد الحكام، وتجعل قراراتهم أكثر عدالة". Advertisements وسيدعم مدرب مانشستر سيتي، فريقه السابق بايرن ميونيخ، عندما يواجه ليفربول في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء، إذ قال جوارديولا: "أنا أتأسف للجماهير الإنجليزية، لكني أريد أن يتأهل بايرن ميونيخ. أنا أحب ميونيخ وأحب بايرن، لديّ الكثير من الأصدقاء هناك. إنها مباراة حاسمة للفريقين، لكني أشعر بأن بايرن سيتأهل، وأتمنى ذلك". وإذا تأهل ليفربول، ستصبح هذه أول مرة منذ 2009، تصل فيها 4 فرق إنجليزية إلى دور الثمانية في دوري الأبطال، بعد صعود سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير، علمًا أن الأندية الإسبانية تسيطر على لقب دوري الأبطال في السنوات الأخيرة، إذ أحرز ريال مدريد وبرشلونة اللقب سبع مرات، في آخر عشرة مواسم. وقال جوارديولا عن ذلك: "إنه جيد لكرة القدم الإنجليزية وصول ثلاثة فرق إلى دور الثمانية، وربما أيضا يصل ليفربول، وفي العقد الأخير هيمنت الفرق الإسبانية على كل شيء، إنه شيء جيد لنا، وبالنسبة لكرة القدم الإنجليزية هذا رائع". وأصبح مانشستر سيتي ثالث فريق إنجليزي يتأهل إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، بفوزه على شالكه (7-0)، في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، علمًا أن لقاء الذهاب في جيلسينكيرشن، انتهى بفوز مانشستر سيتي (3-2)، ليتأهل العملاق الإنجليزي بمجموع اللقاءين (10-2). وجاءت أهداف مانشستر سيتي بإمضاء سيرجيو أجويرو بواقع (هدفين)، وليروي ساني، ورحيم سترلينج، وبرناردو سيلفا، وفيل فودين، وجابريال جيسوس، علما أن لقاء الذهاب انتهى لصالح سيتي بنتيجة (3-2).



ووفقا لإحصائيات شبكة أوبتا، فإن تفوق مانشستر سيتي على شالكه (10-2) بمجموع نتيجتي الذهاب والعودة، هو بمنزلة أكبر انتصار لفريق إنجليزي في الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال. وسجل ساني الهدف الثالث لفريقه السماوي في الشوط الأول، قبل أن يصنع 3 أهداف في الشوط الثاني، وذكرت شبكة أوبتا للإحصائيات أن ليروي ساني بات أول لاعب يقدم 3 تمريرات حاسمة في مباراة واحدة بالأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا، منذ أن فعل لاعب بايرن ميونيخ، فرانك ريبيري، الأمر نفسه في مارس 2012 أمام بازل في دور الـ 16.

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