ماذا طلب لاسارتي من لاعبي الأهلي أمام بطل الجزائر؟

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تحرير:أحمد سعيد ١٣ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ م
مارتن لاسارتي
عقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع لاعبي فريقه قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة، وحرص على الحديث مع لاعبيه عن أهمية المباراة المقبلة أمام شبيبة الساورة الجزائري، وواجبات كل لاعب في اللقاء، وضرورة تحقيق الفوز لضمان التأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا. وذلك في ظل استعدادات الأحمر لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وعلى هامش المران، أدى حمدي فتحي، لاعب وسط الأهلي، تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب، حيث يعاني من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية، تعرض لها خلال مباراة الأهلي أمام بتروجت، ولم يتمكن من استكمال اللقاء، حيث سيغيب لمدة 6 أسابيع. كما واصل وليد سليمان، لاعب الفريق، أداء البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة،
كما واصل وليد سليمان، لاعب الفريق، أداء البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة، إذ يعاني من جزع في الرباط الداخلي للركبة، تعرض له في مباراة شبيبة الساورة في شهر يناير الماضي. وخاض سليمان تدريبات مكثفة اليوم، تحت قيادة حسين عبد الدايم، مساعد مخطط أحمال الفريق.
بينما تغيب محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، عن المران الجماعي للفريق الأحمر لليوم الثاني على التوالي، إذ يعاني من الإصابة بالتواء في الأنكل، تعرض له في مباراة الأهلي الأخيرة أمام فيتا كلوب، حيث خرج في منتصف الشوط الأول وحل زميله علي لطفي، بديلا له.
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