انت الان تتابع ماذا طلب لاسارتي من لاعبي الأهلي أمام بطل الجزائر؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ١٣ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ م

مارتن لاسارتي

عقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع لاعبي فريقه قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة، وحرص على الحديث مع لاعبيه عن أهمية المباراة المقبلة أمام شبيبة الساورة الجزائري، وواجبات كل لاعب في اللقاء، وضرورة تحقيق الفوز لضمان التأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا. وذلك في ظل استعدادات الأحمر لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وعلى هامش المران، أدى حمدي فتحي، لاعب وسط الأهلي، تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب، حيث يعاني من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية، تعرض لها خلال مباراة الأهلي أمام بتروجت، ولم يتمكن من استكمال اللقاء، حيث سيغيب لمدة 6 أسابيع. كما واصل وليد سليمان، لاعب الفريق، أداء البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة،