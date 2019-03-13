بعد ثلاثية رونالدو.. ملوك الهاتريك في دوري الأبطال

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بات رونالدو أكثر اللاعبين تسجيلا للهاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا مناصفةً مع ميسي؛ بفضل الثلاثية التي سجلها أمس في شباك أتلتيكو مدريد في إياب دور الـ16

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إبداعاته في دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل الهاتريك في شباك أتلتيكو مدريد، أمس، ليمنح يوفنتوس بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بعد الخسارة في لقاء الذهاب بهدفين دون رد. وبأهدافه الثلاثة التي سجلها رونالدو أمس، بات أكثر اللاعبين تسجيلا للهاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا مناصفةً مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. واستعرض موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الأرقام القياسية المتعلقة بالهاتريك في العصر الحديث للمسابقة، كالآتي:

أكثر اللاعبين تسجيلا للهاتريك يتصدر القائمة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 8 هاتريك سجلها جميعًا مع برشلونة، مناصفة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل 7 هاتريك مع ريال مدريد، وهاتريك وحيدا مع يوفنتوس، بينما يملك الثلاثي فيليبو إنزاجي وماريو جوميز ولويز أدريانو في رصيدهم 3 هاتريك. هاتريك في

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يتصدر القائمة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 8 هاتريك سجلها جميعًا مع برشلونة، مناصفة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل 7 هاتريك مع ريال مدريد، وهاتريك وحيدا مع يوفنتوس، بينما يملك الثلاثي فيليبو إنزاجي وماريو جوميز ولويز أدريانو في رصيدهم 3 هاتريك.هاتريك في موسم واحد

سجل رونالدو 3 هاتريك في موسم 2015- 2016، كما سجل 2 هاتريك في موسم 2016- 2017، وبدوره سجل ميسي أيضًا 2 هاتريك من قبل موسمي 2011- 2012 و2016- 2017، وسجل لويز أدريانو 2 هاتريك في موسم 2014- 2015، وسجل ماريو جوميز 2 هاتريك في موسم 2011- 2012.الهاتريك في موسم 2018- 2019

هناك 6 لاعبين سجلوا الهاتريك خلال هذا الموسم، هم: ليونيل ميسي في شباك أيندهوفين، وباولو ديبالا في شباك يونج بويز، وإيدين دجيكو في شباك فيكتوريا بلزن، ونيمار في شباك النجم الأحمر، وجابريل خيسوس في شباك شاختار، وأخيرًا رونالدو في شباك أتلتيكو.أسرع هاتريك أكثر اللاعبين تسجيلا للهاتريكيتصدر القائمة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 8 هاتريك سجلها جميعًا مع برشلونة، مناصفة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل 7 هاتريك مع ريال مدريد، وهاتريك وحيدا مع يوفنتوس، بينما يملك الثلاثي فيليبو إنزاجي وماريو جوميز ولويز أدريانو في رصيدهم 3 هاتريك.هاتريك في موسم واحدسجل رونالدو 3 هاتريك في موسم 2015- 2016، كما سجل 2 هاتريك في موسم 2016- 2017، وبدوره سجل ميسي أيضًا 2 هاتريك من قبل موسمي 2011- 2012 و2016- 2017، وسجل لويز أدريانو 2 هاتريك في موسم 2014- 2015، وسجل ماريو جوميز 2 هاتريك في موسم 2011- 2012.الهاتريك في موسم 2018- 2019هناك 6 لاعبين سجلوا الهاتريك خلال هذا الموسم، هم: ليونيل ميسي في شباك أيندهوفين، وباولو ديبالا في شباك يونج بويز، وإيدين دجيكو في شباك فيكتوريا بلزن، ونيمار في شباك النجم الأحمر، وجابريل خيسوس في شباك شاختار، وأخيرًا رونالدو في شباك أتلتيكو.أسرع هاتريك سجل بافيتمبي جوميز أسرع هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا، وذلك في غضون 8 دقائق رفقة ليون في شباك دينمو زغرب عام 2011، أما ثاني أسرع هاتريك فكان في غضون 9 دقائق عبر مايك نيويل، رفقة بلاكبرن في شباك روزنبرج عام 1995. ويملك رونالدو ثالث أسرع هاتريك، والذي سجله في غضون 11 دقيقة مع ريال مدريد في شباك مالمو عام 2015، ويملك لويز أدريانو رابع أسرع هاتريك، والذي سجله في غضون 12 دقيقة مع شاختار في شباك باتي بوريسوف عام 2014. أما خامس أسرع هاتريك فسجله باسم نيمار في غضون 14 دقيقة في شباك سيلتيك رفقة برشلونة عام 2013. الأصغر

يعد راؤول جونزاليس أصغر من سجل الهاتريك في دوري الأبطال، وذلك رفقة ريال مدريد في شباك فيرينتسفاروشي عام 1995، بعمر 18 عاما و114 يوما، في المباراة التي حسمها الريال بنتيجة 6-1.الأكبر

يعد كلاوديو بيزارو أكبر لاعب يسجل الهاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا، وذلك بعمر 34 عاما و34 يوما، في فوز بايرن ميونيخ على ليل بنتيجة 6-1 في عام 2012.البداية الحلم

هناك 7 لاعبين تمكنوا من تسجيل الهاتريك في مشاركتهم الأولى بدوري أبطال أوروبا، وهم ماركو فان باستن وفاوستينو أسبريلا وياكوبو أيجبيني وواين روني وفيتشينزوا ياكوينتا وجارفيتي، إضافة إلى ياسين براهيمي.أكثر من نادٍ

بالنسبة إلى اللاعبين الذين سجلوا الهاتريك بقمصان أكثر من ناد فهم: كريستيانو رونالدو وفيليبو إنزاجي وماركو سيميوني وروي ماكاي ورود فان نيستلروي وأندري شيفشينكو وديديه دروجبا ومايكل أوين وصامويل إيتو وروبرت ليفاندوفسكي ونيمار.الأهداف الأكثر في مباراة واحدة

يملك ميسي الرقم القياسي كأكثر من سجل أهدافًا في مباراة واحدة، وكان ذلك بـ5 أهداف في شباك باير ليفركوزن عام 2012.أول هاتريك

يعد فان باستن أول من سجل الهاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا في العصر الحديث، وكان ذلك في عام 1992.هاتريك المدافعين

يعد لايفين كورزاوا المدافع الوحيد الذي سجل هاتريك في دوري أبطال أوروبا، وكان ذلك بقميص باريس سان جيرمان في شباك أندرلخت عام 2017.الأندية

أكثر الأندية التي سجلت الهاتريك في دوري الأبطال هي: برشلونة (13) وريال مدريد (11) وبايرن ميونيخ (7) وأرسنال (6) ويوفنتوس (6) ومانشستر يونايتد (6). الأصغريعد راؤول جونزاليس أصغر من سجل الهاتريك في دوري الأبطال، وذلك رفقة ريال مدريد في شباك فيرينتسفاروشي عام 1995، بعمر 18 عاما و114 يوما، في المباراة التي حسمها الريال بنتيجة 6-1.الأكبريعد كلاوديو بيزارو أكبر لاعب يسجل الهاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا، وذلك بعمر 34 عاما و34 يوما، في فوز بايرن ميونيخ على ليل بنتيجة 6-1 في عام 2012.البداية الحلمهناك 7 لاعبين تمكنوا من تسجيل الهاتريك في مشاركتهم الأولى بدوري أبطال أوروبا، وهم ماركو فان باستن وفاوستينو أسبريلا وياكوبو أيجبيني وواين روني وفيتشينزوا ياكوينتا وجارفيتي، إضافة إلى ياسين براهيمي.أكثر من نادٍبالنسبة إلى اللاعبين الذين سجلوا الهاتريك بقمصان أكثر من ناد فهم: كريستيانو رونالدو وفيليبو إنزاجي وماركو سيميوني وروي ماكاي ورود فان نيستلروي وأندري شيفشينكو وديديه دروجبا ومايكل أوين وصامويل إيتو وروبرت ليفاندوفسكي ونيمار.الأهداف الأكثر في مباراة واحدةيملك ميسي الرقم القياسي كأكثر من سجل أهدافًا في مباراة واحدة، وكان ذلك بـ5 أهداف في شباك باير ليفركوزن عام 2012.أول هاتريكيعد فان باستن أول من سجل الهاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا في العصر الحديث، وكان ذلك في عام 1992.هاتريك المدافعينيعد لايفين كورزاوا المدافع الوحيد الذي سجل هاتريك في دوري أبطال أوروبا، وكان ذلك بقميص باريس سان جيرمان في شباك أندرلخت عام 2017.الأنديةأكثر الأندية التي سجلت الهاتريك في دوري الأبطال هي: برشلونة (13) وريال مدريد (11) وبايرن ميونيخ (7) وأرسنال (6) ويوفنتوس (6) ومانشستر يونايتد (6). أما أكثر الأندية التي اهتزت شباكها بالهاتريك فهي أندرلخت (6) وأولمبياكوس (5) وباتي بوريسوف (4). الجنسيات

أكثر الجنسيات التي سجلت الهاتريك في دوري أبطال أوروبا هي البرازيل (16) والأرجنتين (12) وفرنسا (10) وإنجلترا (9) والبرتغال (9).

الجنسياتأكثر الجنسيات التي سجلت الهاتريك في دوري أبطال أوروبا هي البرازيل (16) والأرجنتين (12) وفرنسا (10) وإنجلترا (9) والبرتغال (9).

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