شكرا لقرائتكم خبر عن إقصاء شالكه المهين من دوري الأبطال ومواجهة بايرن ميونخ وليفربول في صدارة صحف ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تركزت اهتمامات صحف ألمانيا، الصادرة اليوم الأربعاء، على إقصاء شالكة المهين من دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى المواجهة المرتقبة بين بايرن ميونخ وضيفه ليفربول على ملعب أليانز أرينا، في إياب ثمن نهائي البطولة.

وأشارت صحيفة «أبينتزيتونج»، عبر غلافها إلى اعتماد بايرن ميونخ على مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، عند مواجهة ليفربول الإنجليزي، اليوم الأربعاء، في إياب دور الـ16.

أما صحيفة «سبورت بيلد» فحمل غلافها عنوان: «الانفجار والعواقب»، حيث عادت لإلقاء الضوء على قرار يواكيم لوف الصادم، بشأن استبعاد ثلاثي البايرن، توماس مولر، جيروم بواتينج، وماتس هوميلز، من المنتخب الألماني.

وأشارت الصحيفة إلى تحلي مولر بالإيمان، بشأن عودته مجددًا لقائمة منتخب الماكينات الألمانية، رغم الصدمة التي تلقاها من مدرب المانشافت.

بينما جاءت صحيفة «فاز» بعنوان: «رحيل حزين للأزرق الملكي»، في إشارة لتوديع شالكه دوري الأبطال من ثمن النهائي، بعد الخسارة في الإياب (0-7) على يد مانشستر سيتي الإنجليزي، أمس الثلاثاء.

كما حمل غلاف صحيفة «فازتفلاشي رانشوا»، عنوان: «شالكة ينهار في مانشستر»، وذلك بعد الخسارة القاسية بسباعية، ليخسر في نتيجة المباراتين (2-10).

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