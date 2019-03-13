شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الإسماعيلي تصل إلى تونس استعدادًا لملاقاة الأفريقي السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وصلت بعثة فريق النادي الإسماعيلي لكرة القدم إلى تونس؛ استعدادًا لملاقاة فريق النادي الأفريقي التونسي، يوم السبت المقبل، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

Advertisements

ويحتل الإسماعيلي المرتبة الرابعة والأخيرة في المجموعة الثالثة برصيد نقطتين، والتي يتصدرها فريق شباب قسنطينة الجزائري برصيد 10 نقاط، بينما يحتل مازيمبي الكونغولي المرتبة الثانية برصيد 8 نقاط ويأتي الأفريقي في المرتبة الثالثة برصيد 7 نقاط.

وكان الإسماعيلي قد تعادل في آخر مبارياته أمام مازيمبي في الإسماعيلية، بينما عاد الأفريقي بفوز ثمين من الجزائر على نظيره شباب قسنطينة بنتيجة هدف مقابل لا شيء.

ويدخل الإسماعيلي في معسكر مغلق بتونس العاصمة؛ استعدادًا للقاء الذي يستضيفه ملعب رادس مساء يوم السبت المقبل.