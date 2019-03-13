شكرا لقرائتكم خبر عن اكتساح مانشستر سيتي لشالكه يتصدر عناوين الصحف الإنجليزية والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبرزت الصحف الإنجليزية، اليوم الأربعاء، الفوز الساحق لمانشستر سيتي على ضيفه شالكه (7-0)، لحساب إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخرجت صحيفة «تيليجراف» بعنوان «الرجال المدمرون»، مع صورة كبيرة للنجم الأرجنتيني، سيرجيو أجويرو، الذي سجل هدفين في اللقاء، وأضافت: «أجويرو يفتح الطريق وسيتي يسحق الألمان، ليتأهل إلى دور الثمانية بدوري الأبطال».

ونقلت الصحيفة أيضا تصريحات مدافع مانشستر يونايتد السابق، ريو فرديناند، التي دعا فيها لخصم النقاط من الفرق، التي ترتكب مخالفات متعلقة بالعنصرية.

وجاءت صحيفة «الجارديان» بعنوان «سباعية سيتي المذهلة».. وأضافت: «رجال جوارديولا يتقدمون إلى ربع النهائي، في مهرجان أهداف».

واستعرضت الصحيفة أيضا تصريحات مدرب ليفربول، يورجن كلوب، عندما انتقد قول قائد مانشستر يونايتد السابق، جاري نيفيل، إن «من الأفضل أن يخرج ليفربول من أوروبا».

ومن جانبها، قالت صحيفة «ميرور»: «هزيمة نكراء من هذا العالم».. وأضافت: «مفاجأة جديدة في دور الـ16؟ انسوا الأمر، رجال بيب يتجاوزون الحدود أمام شالكه في ليلة قياسية على ملعب الاتحاد».

وتناولت الصحيفة أيضا فوز يوفنتوس على أتلتيكو مدريد (3-0)، بعنوان «عام آخر، معجزة أخرى من رونالدو».

أما صحيفة «ديلي إكسبريس»، فعنونت صفحتها الرياضية الأولى بـ«سيتي الماكر يتجاوز الحدود».. كما ذكرت في خبر آخر، أن مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، يستهدف ضم نجم مانشستر يونايتد، بول بوجبا.