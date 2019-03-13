شكرا لقرائتكم خبر عن جوزيه يحضر تدريبات الأهلي قبل مواجهة شبيبة الساورة الجزائري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تواجد البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للأهلي، في مران الفريق اليوم الأربعاء، الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص جوزيه على التواجد في المران لدعم ومؤازرة الفريق قبل المباراة الهامة والمرتقبة أمام شبيبة الساورة الجزائري.

ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل على استاد الجيش ببرج العرب في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.