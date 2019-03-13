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وكيل إريكسن يعلق على شائعات ريال مدريد

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رفض مارتين شوتس وكيل أعمال كريستيان إريكسن متوسط ميدان فريق توتنهام هوتسبير ومنتخب الدنمارك، الرد بشكل واضح على الشائعات التي ربطته بالانتقال إلى حامل لقب

وقال شوتس في تصريحات لصحيفة "إكسترا بلاديت" الدنماركية رداً على سؤال بشأن مستقبل اللاعب: "لا أريد أن أضيف شيئاً على التكهنات الخاصة به وبمستقبله الكروي".

وأضاف: "إريكسن يركز فقط على كرة القدم خلال الوقت الحالي".

وجاءت تصريحات وكيل اللاعب بعد نشر تقارير إعلامية إنجليزية وإسبانية تفيد أن الفرنسي زين الدين زيدان يريد ضم اللاعب إلى الميرينجي في إطار خطة المدير الفني لتحديث الفريق، في صفقة تبادلية مع الويلزي جاريث بيل لاعب السبيرز السابق.

واختتم وكيل أعمال الدنماركي حديثه بقوله: "كريستين تطور في الفترة الأخيرة من موهبة شابة إلى لاعب من الطراز العالمي".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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