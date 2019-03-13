شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تكريمه من الملك سلمان.. العثمان يهدي الوطن ذهبية الأثقال العالمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

انتزع الرباع السعودي علي العثمان المركز الأول في منافسات وزن 89 كغم ببطولة العالم لرفع الأثقال للشباب تحت 17 سنة والمقامة بلاس فيغاس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء تحقيق العثمان للمركز الأول بعد تحقيقه ذهبيتي النتر والمجموع وفضية الخطف وسط منافسة كبيرة في البطولة التي شهدت مشاركة أكثر من 98 رباعاً يمثلون 34 دولة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد كرم العثمان بوسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية لحصوله على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية الثالثة للشباب والتي أقيمت بالعاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس كأول ميدالية أولمبية للرفع الأثقال، ما كان له الأثر الإيجابي في تحقيق العثمان لهذه الذهبية.

Advertisements

وهنأ رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد الحربي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على هذا الإنجاز غير المسبوق، مشيداً بالعمل الكبير الذي يقدمه أعضاء الاتحاد السعودي لرفع الأثقال والجهاز الفني والإداري للمنتخبات السعودية، التي تثبت في كل يوم قدرة رياضة رفع الأثقال في أن تكون أحد روافد الذهب الذي تقدمه عرفاناً ورد جميل للوطن المعطاء برفع رايته عالياً بالمحافل الدولية والعالمية.

فيما عبر بطل العالم الرباع علي العثمان عن سعادته بتحقيق الذهب كأول رباع سعودي يحصد المركز الأول ببطولة العالم، مشيراً إلى أن التكريم والتشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين وكلماته التحفيزية له ولأخوانه اللاعبين كان ملهماً له ومنسياً لكل العقبات التي واجهته في هذه البطولة.

وأضاف: «رغم التعب الذي كنت عليه جراء الرحلة الطويلة التي امتدت لأكثر من 72 ساعة خلال الأيام الثلاثة التي سبقت البطولة، إلا أنني كنت واثقا من انتزاع الذهب للوطن وإهدائه لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية وللشعب الشعودي كافة، بفضل من الله عز وجل ثم بفضل الدعم الكبير الذي ألقاه من قبل الاتحاد السعودي لرفع الأثقال بكافة منسوبيه».