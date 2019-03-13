شكرا لقرائتكم خبر عن «الباطن» يواصل تحضيراته لـ «الرائد» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رمضان المتعب (حفر الباطن)⁦ almateb1⁩@

وسط معنويات عالية ومرتفعة يواصل الفريق الكروي الأول بنادي الباطن تحضيراتة اليومية استعداداً لمواجهة الرائد، وذلك يوم (الجمعة) القادم، ضمن الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث أجرى الفريق الأول تدريباته مساء أمس (الثلاثاء) على ملعبه، بدأت التدريبات بالجري حول الملعب تلا ذلك تمارين لياقية عبر عدة محطات متنوعة، وقسم الكابتن سيبيريا اللاعبين إلى مجموعتين حيث طبقت كل مجموعة تمارين تكتيكية متنوعة.

وأختتمت التدريبات بمناورة على كامل مساحة الملعب، تم خلالها تطبيق العديد من الجمل الفنية، وواصل حراس المرمى تدريباتهم مع مدرب الحراس الكابتن عادل المويجد.