جوزيه يحضر مران الأهلى ويصافح الخطيب واللاعبين

تواجد البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي، في مران الفريق الأحمر اليوم الأربعاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وحرص جوزيه على التواجد في المران لدعم ومؤزاة الفريق قبل المباراة الهامة والمرتقبة أمام شبيبة الساورة الجزائري.

وصافح جوزيه محمود الخطيب رئيس النادى الذي كان فى استقباله و أيضا لاعبي الفريق الأهلى الذين حرصو على مصافحته فى المران المقام حاليا علي ملعب التتش بالجزيرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا

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