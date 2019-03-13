سُباعية شالكة تُدخل مانشستر سيتي تاريخ دوري الأبطال...

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جدة - عمرو شويل دخل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي تاريخ دوري أبطال أوروبا بعدما اكتسح نظيره شالكة الألماني بنتيجة 7/0 في المباراة التي جمعتهما أمس بإياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
وتأهل مانشستر سيتي إلى ربع نهائي دوري الأبطال بمجموع 10/2 بعدما سبق له الفوز على شالكة وسط جماهير 3/2 في مباراة الذهاب.
وسجل مانشستر سيتي اسمه فى قائمتين من الأرقام القياسية في تاريخ مباريات دوري أبطال أوروبا حيث جاء في المركز الأول بقائمة أكبر النتائج في مباراة واحدة وهي 7/0، وتحققت 3 مرات منها مرتين من نصيب بايرن ميونخ على بازل في 2012 ثم أمام شاختار في 2015 وأخيرا السيتي على شالكة.
كما انضم السيتي لقائمة أكبر النتائج في مجموع المباراتين والتي يتصدرها البايرن بفوزع على سبورتنج لشبونة بمجموع 12/1 في 2009، و4 مباريات تساوت في المركز الثاني بمجموع 10/2 وهي السيتي ضد شالكة، وليون ضد فيردر بريمين في 2005 وبرشلونة أمام ليفركوزن في 2012 والبايرن مع أرسنال في 2017.
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