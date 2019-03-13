شكرا لقرائتكم مفاجأة..رمضان صبحى يرفض الإستمرار مع الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لا يزال ملف استمرار رمضان صبحى صانع ألعاب النادى الأهلى، مع القلعة الحمراء عقب انتهاء فترة إعارته من نادى هيدريسفيلد الإنجليزى مفتوح، فى ظل رغبة النادى الأحمر فى تواجد اللاعب بشكل دائم وشراء عقده من ناديه الحالى بشكل نهائى. Advertisements كشف مصادر مطلعة داخل الأهلى لـ"الخليج 365"، صعوبة استمرار رمضان صبحى داخل القلعة الحمراء عقب انتهاء الإعارة فى ظل وجود رغبة قوية لدى اللاعب بالعودة مرة أخرى لأوروبا واستكمال مسيرته الاحترافية. أوضحت المصادر الحمراء أن تواجد رمضان صبحى داخل النادى الأهلى فى الموسم المقبل أصبحت صعبة للغاية خاصة بعدما شهدت الفترة الماضية خلافا فنيا بعدما قرر لاسارتى المدير الفنى إراحة اللاعب فى مباراة بتروجت بالدورى قبل إشراكه فى مواجهة فيتا كلوب بدورى الأبطال وهو ما آثار استياء اللاعب حيث كان يرغب فى المشاركة لعدم شعوره بالحاجة لراحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة..رمضان صبحى يرفض الإستمرار مع الأهلى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.