شكرا لقرائتكم تريزجيه يدعم محمد صلاح قبل لقاء البايرن : واثق من أنك ستفعلها الليلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دعم محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر، والمحترف فى صفوف نادى قاسم باشا التركى، زميله محمد صلاح نجم فريق ليفربول الأنجليزى، حيث نشر صورة للفرعون أثناء احتفاله بأحد الأهداف على صفحته بموقع "تويتر" ودون عليها .. "حظا سعيدا الليلة.. الليلة أنا متأكد من أنك سوف تفعل ذلك.. أنت الأفضل".

ويحل ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح ضيفاً ثقيلاً على بايرن ميونخ الألمانى فى العاشرة مساء اليوم بملعب "أليانز أرينا" بمدينة "ميونخ"، الألمانية، فى "إياب" ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا.

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وكانت مباراة الذهاب التى جمعت بين الفريقين على ملعب "أنفيلد" معقل نادى ليفربول انتهت بالتعادل السلبى.



