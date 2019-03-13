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شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يصل تونس لملاقاة الإفريقى فى مباراة الوادع ..صور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وصلت بعثة الفريق الأول للنادى الإسماعيلى، منذ قليل إلى مطار قرطاج إستعدادًا لبدء معسكره المغلق الذى يتخلله مواجهة الأفريقى.
ويحل الدراويش ضيفًا على النادى التونسى عصر السبت المقبل فى ختام جولات المجموعة الثالثة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.
وكان الفريق قد غادر القاهرة صباح الأربعاء وهو يضم 18 لاعبًا بعد غياب أبرز نجومه محمود متولى وباهر المحمدى ومحمد مجدى الجمل وعماد حمدى لأسباب متعددة.
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