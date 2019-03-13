شكرا لقرائتكم زيدان يقود أول مران لريال مدريد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

بدأ الفرنسى زين الدين زيدان المدير الفنى لفريق ريال مدريد التدريب الأول مع الملكى، بعد عودته خلفاً للأرجنتينى سانتياجو سولاري التى تمت إقالته بسبب سوء النتائج وضياع المنافسة على الألقاب خلال الموسم الجارى.

وقرر فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد إستعادة الفرنسى زين الدين زيدان إلى مقعد القيادة الفنية للمرينجى بعقد مدته 3 سنوات حتى يونيو 2022، من أجل تعديل الأوضاع وإستعادة الثقة مع منحه صلاحيات كاملة حول الأمور الرياضية والفنية المتعلقة بالفريق الأول ودعمه الكامل فى فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لبناء فريق قادر على حصد البطولات من جديد.

Advertisements

وفقاً لما نشره الموقع الرسمى للنادى، إن الفرنسى زين الدين زيدان قاد المران الجماعى الأول لفريق ريال مدريد إستعداداً لمباراة سيلتا فيجو المقرر إقامتها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من مسابقة الدورى الأسبانى على ملعب "سانتياجو برنابيو".

والمثير فى الأمر، أن الفرنسى زين الدين زيدان كان قد قاد أخر مباراة له مع ريال مدريد ضد سيلتا فيجو فى الدورى الأسبانى قبل تقديم إستقالته وسيعود بعد 308 يوم لمواجهة نفس المنافس على مقاعد البدلاء بملعب "سانتياجو برنابيو".