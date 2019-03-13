شكرا لقرائتكم أجيري يرفض "ذبح" عمرو وردة بتهمة سوء السلوك في اليونان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول ذبح لاعبه الدولى عمرو وردة مهاجم باوك اليونانى والمعار حاليا لصفوف أوتروميتوس بسبب الأزمة التى وقع فيها خلال مباراة فريقه الأخيرة بالكأس.

وتعرض اللاعب للإيقاف والتدريب الانفرادى من قبل ناديه بتهمة سوء السلوك بخلاف استقباله عقوبات أخرى من لجنة الانضباط بالاتحاد اليونانى بسبب التصريحات التى أدلى بها عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" والتى عاد وحذفها بعد موجة الانتقادات التى تعرض لها.

وعرض الجهاز الفنى والإداري المعاون أزمة اللاعب على خافيير أجيرى الذى فضل الصمت خلال الفترة الحالية والتأكيد على انتظار وصول اللاعب للقاهرة وانضمامه للمعسكر لمعرفة موقفه من الأمة والوقوف على مدى استعداده الشخصى للمباريات المقبلة التى سيخوضها المنتخب الوطنى فى الأجندة الدولية لشهر مارس الجارى.

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ويستعد المنتخب الوطنى الأول بقيادة خافيير اجيرى الى خوض مواجهة أمام النيجر فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتى تحدد لها يوم 23 مارس الجارى، قبل مواجهة نيجيريا 26 من نفس الشهر بمدينة أسابا عاصمة ولاية دلتا.

و اختار أجيرى 25 لاعبًا للمعسكر وهم: فى حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" (الزمالك)، عامر عامر (الإنتاج الحربي)، أحمد الشناوى (بيراميدز)، محمد أبو جبل (سموحة).. خط الدفاع: محمود علاء (الزمالك) محمد هانى (الأهلى)، على جبر (بيراميدز)،على أحمد "غزال" (فيرنس البرتغالي)، عمر جابر (بيراميدز)، كريم حافظ (قاسم باشا التركى)، باهر المحمدى (الإسماعيلى)، أحمد أيمن منصور (بيراميدز)، إسلام جابر (الداخلية)، أحمد أبو الفتوح (سموحة).. خط الوسط: عمرو السولية (الأهلى)، طارق حامد (الزمالك)، محمد الننى (أرسنال الإنجليزي) محمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركى)، عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني) نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز) عمار حمدى (الاتحاد السكندري) عبد الرحمن مجدى (الإسماعيلي).. والهجوم: أحمد حسن "كوكا" (أولمبياكوس اليونانى)، صلاح محسن (الأهلي) مصطفى محمد (طلائع الجيش).