شكرا لقرائتكم الإحتفال المُثير يُهدد بتوقيع عقوبة ضد رونالدو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالى شبح العقوبات من الإتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" بعد إحتفاله المثير امام جماهير أتلتيكو مدريد بالتأهل التاريخى لربع نهائى دورى أبطال أوروبا مساء أمس، الثلاثاء.

العقوبات تنتظر رونالدو بعد إحتفاله المثير أمام جماهير أتلتيكو

وحقق فريق يوفنتوس فوز تاريخى على أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة أحرزها كريستيانو رونالدو ليعوض خسارته فى الذهاب بثنائية نظيفة، ليتأهل إلى الدور ربع النهائى بجدارة وإستحقاق.

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وفقاً لما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"الكتالونية، فإن كريستيانو رونالدو قرر الإحتفال بطريقة مثيرة للجدل امام جماهير أتلتيكو مدريد بعد حسم التأهل إلى ربع نهائى دورى أبطال اوروبا، للرد على دييجو سيميونى مدرب الأتليتي الذى كان قد قام بهذا الإحتفال امام جماهير يوفنتوس فى مباراة الذهاب.

اضافت الصحيفة، أن كريستيانو رونالدو أراد من هذا الإحتفال الرد على الإنتقادات اللاذعة التى تلقاها من جماهير أتلتيكو مدريد فى ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بعد الخسارة بثنائية نظيفة فى ذهاب دور الـ 16 من البطولة.

أكدت الصحيفة، أن كريستيانو رونالدو قد يتم تغريمة مالياً من قبل الإتحاد الأوروبى بعد هذا الإحتفال المثير، مثلما حدث مع دييجو سيميونى وتغريمة 20 ألف يورو، ولم يتعرض للإيقاف.