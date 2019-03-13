شكرا لقرائتكم 7 معلومات عن أحمد صبيحة هدف الأهلى لتدعيم دفاعه..لعب على أزارو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل مسئولو الأهلى مع نظرائهم فى النصر على ضم المدافع أحمد صبيحة، والذى يعد أفضل مدافع فى دورى الدرجة الثانية هذا الموسم، وذلك بداية من الموسم المقبل لتدعيم الدفاع الأحمر.

ويقدم صبيحة مستويات رائعة مع النصر فى دورى الدرجة الثانية، وبات مستقبل الدفاع المصرى بفضل قدراته وحنكته فى التعامل خلال المواجهات المباشرة مع المدافعين، وتمركزه فى المناطق الجيدة داخل الملعب بفضل سرعاته، كما أنه يجيد الستديد على المرمى.



احمد صبيحة

وأهم 7 معلومات عن أحمد صبيحة:

اللاعب مواليد 99 وهو من أبناء قطاع الناشئين بنادى النصر

تم تصعيده للفريق الأول الموسم الماضي 2017 / 2018 ولعب فى الدورى الممتاز.

أول مشاركة فى الدورى الممتاز أمام الاهلى ولعب على تغطية وليد أزارو مهاجم الأهلى.

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سجل 4 أهداف مع النصر بدورى الدرجة الثانية رغم أنه يلعب في خط الدفاع.

وصلته عروض شفوية من الأهلى والزمالك قبل بداية الموسم الحالى لكنها لم ترتق لدرجة الجدية.

محمد فضل مدير التعاقدات السابق بالأهلى تحدث عنه وقت شراء عمار حمدى من النصر وأكد أنه سيتم متابعته جيداً.

ينتهى عقد صبيحة مع النصر عام 2023 حيث وقع على عقد 5 سنوات قبل بداية الموسم الماضى.