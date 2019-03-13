شكرا لقرائتكم جواب نهائي..الزمالك يسافر للجزائر بـ"طائرة خاصة"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

تراجع مسؤولو نادي الزمالك عن فكرة السفر إلي الجزائر علي متن طائرة عادية، حيث قاموا خلال الساعات القليلة الماضية بإنهاء إجراءات حجز طائرة خاصة استعدادا للسفر إلي الجزائر يوم الجمعة، لخوض مباراة نصر حسين داي المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية.

ومن المقرر أن يسافر أيمن حافظ المنسق العام للفريق إلى الجزائر خلال الساعات القليلة المقبلة للانتهاء من ترتيبات إقامة بعثة الفريق بالإضافة إلى حجز ملاعب التدريب.

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ويحتل الزمالك صدارة مجموعته في البطولة الإفريقية برصيد 8 نقاط، ويأتي بترو أتليتكو الأنجولي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ونصر حسين داي في المركز الثالث بنفس الرصيد، وجورماهيا أخيراً برصيد 6 نقاط.