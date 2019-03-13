شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج خاص للاسماعيلى فى تونس خوفا من الإجهاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع الدكتور صالح الشامى طبيب الإسماعيلى، برنامج تأهيلى خاص للاعبى الفريق فى رحلة تونس خوفا من تعرضهم للاجهاد. يأتى ذلك بسبب ضغط مباريات الدراويش فى الفترة الأخيرة خلال المسابقات المحلية والأفريقية بالإضافة إلى مشاقة السفر. عقد البلجيكى سيدومير يانفيسكى المدير الفنى للفريق، اجتماعا مع "الشامى" للتنسيق على كافة المراحل الاستشفائية التى سيخضع لها اللاعبين فور وصولهم إلى تونس. Advertisements وتضم البعثة كلا من الدكتور صالح الشامى رئيس الجهاز الطبى وأيمن عوض الله وناصر هريدى أخصائيين التأهيل وإصابات الملاعب. ويذكر أن الإسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا مساء الأربعاء بتونس استعدادا لملاقاة الأفريقى فى الجولة الأخيرة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والمقرر لها السبت المقبل.

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