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الزمالك يبدأ إجراءات حجز طائرة خاصة لرحلة الجزائر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع مسؤولو نادي الزمالك عن فكرة السفر إلي الجزائر علي متن طائرة عادية، حيث شرعوا خلال الساعات القليلة الماضية فى إجراءات حجز طائرة خاصة استعدادا للسفر إلى الجزائر يوم الجمعة، لخوض مباراة نصر حسين داى المقرر لها يوم الأحد المقبل فى الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية.

 

 

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ومن المقرر أن يسافر أيمن حافظ المنسق العام للفريق إلى الجزائر خلال الساعات القليلة المقبلة للانتهاء من ترتيبات إقامة بعثة الفري، بالإضافة إلى حجز ملاعب التدريب.

 

 

ويحتل الزمالك صدارة مجموعته في البطولة الإفريقية برصيد 8 نقاط، ويأتى بترو أتليتكو الأنجولى فى المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ونصر حسين داي في المركز الثالث بنفس الرصيد، وجورماهيا أخيراً برصيد 6 نقاط.

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