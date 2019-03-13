شكرا لقرائتكم خبر عن معتصم سالم يعتذر عن العمل بالجهاز الفنى لفريق كليوباترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال معتصم سالم نجم الاسماعيلي السابق ومنتخب مصر أنه تقدم بالاعتذار عن العمل بالجهاز الفنى لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة هيثم شعبان. Advertisements وقال معتصم سالم في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" تقدمت بالاعتذار بشكل رسمي عن الجهاز المعاون لفريق سيراميكا كليوباترا واتمنى لهم التوفيق خلال المرحلة المقبلة. ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة الشمس فى الثالثة عصر الخميس المقبل على ملعب عثمان أحمد عثمان بالمقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة دورى الدرجة الثانية..

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