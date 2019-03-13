شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بعثة الإسماعيلى تصل قرطاج لملاقاة الأفريقى التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت بعثة الفريق الأول للنادى الإسماعيلى، منذ قليل، إلى مطار قرطاج، ا ستعدادًا لبدء معسكره المغلق الذى يتخلله مواجهة الأفريقى.

ويحل الدراويش ضيفًا على النادى التونسى عصر السبت المقبل فى ختام جولات المجموعة الثالثة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وكان الفريق قد غادر القاهرة صباح الأربعاء وهو يضم 18 لاعبًا بعد غياب أبرز نجومه محمود متولى وباهر المحمدى ومحمد مجدى الجمل وعماد حمدى لأسباب متعددة.



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